Чалый назвал три главных вопроса, которые Украина передала Трампу

Посол Украины в США Валерий Чалый озвучил три основных блока вопросов в формировании взаимоотношений с США, которые оставались неизменными вне зависимости от того, кто был во главе администрации, передает replyua.net. Вместе с тем, по словам Чалого, с учетом достаточно большой прагматичности новой команды Белого дома, у Украины есть шансы с новой стороны продемонстрировать, на что она способна.
«Суть первого блока заключается в сфере безопасности, и в нем предусматривается борьба с агрессией России и деоккупация Крыма. Второй темой является проведение в Украине глубинных реформ, в том числе, направленных на макроэкономическую стабильность в стране. И третий пакет реформ имеет отношение к институциональным механизмам», - пояснил Чалый.
По его утверждению, существует Комиссия, занимающаяся стратегическими вопросами, которая, впрочем, достаточно долго не собиралась. Посол Украины в США считает, что в 2017 году было бы очень хорошо, если бы эта комиссия встретилась. «Сейчас нужно больше внимания уделять важности сотрудничества в инвестиционной сфере и торговле», - заявил Чалый. Также он уверен, что у Украины и США положительные результаты в сотрудничестве в вопросах космоса и обороны.