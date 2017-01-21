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Чалий назвав три основних напрямки українсько-американської співпраці

Чалий назвав три основних напрямки українсько-американської співпраці
У майбутніх відносинах з Адміністрацією президента Дональда Трампа українська сторона буде просувати три основних напрямки запитань. Про це заявив посол України в США Чалий Валерій, пише в суботу видання «Укрінформ», передає replyua.net.

За словами дипломата, Україна по відношенню до Сполучених Штатів має три основних блоки питань, які не змінювалися під час зміни адміністрації президента США. при цьому він наголосив, що прагматичність нової влади США допоможе Україні в новому ракурсі представить Вашингтону свої можливості. Перший блок стосується сфери безпеки: протистояння України російській агресії на Донбасі та окупованому Криму. Другий блок – це реформи в Україні, зокрема, в сфері економіки. Третій блок стосується безпосередньо інституційних механізмів.

«Ми маємо Комісію стратегічного партнерства. Але, на жаль, вона вже не збиралася протягом кількох років. Ми хочемо налагодити партнерства в багатьох напрямках, тому було б дуже логічно, якби засідання цієї комісії пройшло в цьому році. Наразі ми маємо максимально віддаватися роботі з новою адміністрацією США в питаннях економіки, інвестицій та двосторонньої торгівлі», - наголосив дипломат.
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