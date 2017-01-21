Героизация Бандеры сулит Украине проблемами со странами Запада – польский политолог

По мнению Павела Коваля, польского политолога и экс-депутата Европарламента, активные намерения высокопоставленного руководства Украины к формированию идентичности народа при помощи идеологии Степана Бандеры непременно обернется для Киева большими проблемами в случае вероятности присоединения Украины к НАТО или ЕС, передает replyua.net. Коваль также подчеркнул, что хотя героизация Бандеры не имеет ничего общего с негативным отношением Украины к Польше, в будущем эта ситуация может измениться.
Польский эксперт считает, что в значительной степени на окончательное решение влияет восприятие. Поэтому, с точки зрения истории польские граждане воспринимают бандеровскую идеологию как массовые убийства своих сограждан на территории Волыни и востока Галичины. Таким образом, уверен Пвавел Коваль, если на флаге Украины будет Степан Бандера, это сулит украинской стороне многочисленными проблемами в процессе европейской и евроатлантической интеграции.
По словам политолога, процесс возрождения националистических движений – это, прежде всего, проблема Запада, но Украина и Польша также к этому имеют непосредственное отношение. Не секрет, считает Коваль, что в обеих государствах началась деятельность сил, активно интересующихся поддержкой скептических настроений к соседней стране.