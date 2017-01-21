"З Дональдом домовимось": Ляшко впевнений у майбутній підтримці з боку США

Адміністрація нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа буде як і попередня АП підтримувати Україну в економічному та оборонному секторах. Про це розповів народний депутат та лідер Радикальної партії Ляшко Олег, повідомляє канал «112 Україна», передає replyua.net.
«Звісно, що президента США Дональд Трамп буде захищати інтереси своєї держави і своїх громадян. Але є ще один факт – в інтересах Америки незалежна та вільна Україна. Ніхто у світі не спроможний розміняти на здати Україну крім нас самих. Ніхто крім нас не буде захищати інтереси нашої держава. Цього не робитиме ні Меркель, ні Трамп, ні Обама, ніхто! Тільки ми. І я хочу наголосили, що в майбутньому я не бачу ніяких проблем у тому, щоб США перестали допомагати Україні», - заявив він.
Крім того лідер радикалів зазначив, що раніше члени Республіканської партії різко критикували політику Барака Обами щодо ситуації, яку створила Російська Федерація в Україні. «Ми з Дональдом швидко знайдемо спільну мову, адже у нас однакові цінності та бачення, а не лише колір краватки», - переконаний Ляшко. Як відомо, 20-го січня 2017 року Дональд Трамп пройшов інаугурацію на посаду президента Сполучених Штатів.