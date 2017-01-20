Советник Авакова прокомментировал возможность тюремного срока Савченко в Украине

В интервью журналистам Зорян Шкиряк, занимающий должность советника главы МВД Украины, выразил убеждение, что хот нардепу Надежде Савченко и были предъявлены обвинения в госизмене, ей вряд ли будет грозить тюремный срок, передает replyua.net. По его словам, до этого не дойдет, да и вряд ли тюремный срок Савченко целесообразен. Вместе с тем, по утверждению Шкиряка, всякий человек, сделавший подобное заявление, может считаться предателем, хотя он подчеркнул, что это его точка зрения, как гражданина.
«В сложившейся сейчас ситуации заявления и действия Надежды Савченко должны получить соответствующую процессуально-юридическую оценку сотрудниками СБУ и ГПУ. Им необходимо четко определиться – содержатся или нет в заявлениях нардепа признаки измены государства или намеки на покушение на украинскую территориальную целостность», - сказал Шкиряк.
Сама Надежда Савченко заявила, что в связи с тем, что она критикует украинскую власть, начали совершаться попытки ее уничтожения. По словам нардепа, она является примером уничтожения человека после того, как тот начинает говорить реальные вещи и раскрывать глаза на действительность. Савченко напомнила свои слова, сказанные представителям СМИ в аэропорту: «Вы сегодня дарите цветы, а завтра начете бросать камни».