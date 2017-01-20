СМИ сообщили о встрече Порошенко с Пинчуком в Давосе

«РБК-Украина» сообщает, что в рамках своего участия форуме в Давосе украинский лидер Петр Порошенко принял участие во встрече с Виктором Пинчуком и экс-главой оборонного ведомства США Робертом Гейтсом, передает replyua.net. Сообщается, что после того, как подошел к концу украинский завтрак, было организовано встречу в закрытом формате, на которую пригласили, помимо Пинчука, Порошенко и Гейтса, советника Порошенко и экс-руководителя АП Бориса Ложкина, а также главного дипломата Украины Павла Климкина.
СМИ сообщили, что протяженность этой встречи не превысила часа и одной из тем стала подготовка будущей встречи Петра Порошенко с избранным американским лидером Дональдом Трампом. По утверждению журналистов, вопрос, касающийся неучастия во встрече с Пинчуком был перенесен на второй план после того, как появилась возможность проведения переговоров с лицом, имеющим непосредственное влияние на Дональда Трампа или, по крайней мере, постоянно с ним поддерживающим связь.
Примечательно, что еще до начала мероприятий в Швейцарии сообщалось, что Петр Порошенко не будет проводить встречу со скандальным олигархом.