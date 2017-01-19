«Самопоміч» звинувачує Банкову в тому, що Львів погруз у смітті

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Міський голова Львова Андрій Садовий напевно вичерпав всі можливі шляхи виходу зі сміттєвої кризи, яка протягом останнього року охопила Львів, а тому вирішив взятися до добре відомого прийому українських політиків – звинувачувати у всіх смертних гріхах когось іншого, аби тільки не себе. Так в інтерв’ю українським ЗМІ Садовий зазначив, що у тому, що Львів досі потерпає від невивезеного з міста сміття винна адміністрація президента, яка таким чином вирішила поквитатися з фракцією «Самопоміч» за їх принципову позицію в парламенті щодо особливого статусу Донбасу.Міського голову Львова підтримала і один з лідерів «Самопомочі» Оксана Сироїд, яка теж звинуватила центральну владу у сміттєвій кризі Львова.За словами відомого українського блогера Богдана Карпенка, якщо спробувати зрозуміти логіку Оксани Сироїд, тов. адміністрації президента є спеціальний кабінет, а на ньому табличка: «Відділ по плануванню провокацій проти «Самопомочі» у Львові», там працюють спеціальні агенти, які цілодобово планують пакості проти Андрія Івановича. Наприклад, саме цей відділ нещодавно примусив пана Садового їхати на відпочинок на гірськолижний курорт в Італію, і це саме у той час, коли по всьому місту Лева стільки гарних гірок для катання, які утворились через невивезене сміття.