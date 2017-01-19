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Президентство Трампа может принести победу Порошенко – журналист

Президентство Трампа может принести победу Порошенко – журналист
Победа на выборах американского президента Дональда Трампа может быть в будущем использована украинским президентом Петром Порошенко для реализации собственных интересов. Как передает replyua.net, такого мнения придерживается известный в РФ журналист Леонид Бершидский. С его точки зрения, несмотря на множество прогнозов, у нынешнего украинского лидера вовсе не такие плохие перспективы, как некоторые склонны считать. Бершидский утверждает, что в настоящее время Порошенко располагает всеми необходимыми средствами и ресурсами, чтобы проявить себя в качестве ярого защитника демократических принципов.

Кроме того, отметил журналист, у главы украинского государства есть все шансы значительно поднять собственный рейтинг в круг лидеров стран ЕС, которых в значительной мере возмущают критические заявления Трампа относительно Евросоюза. Бершидский заявляет, что Порошенко живет надеждой на провал достижения договоренностей между Путиным и Трампом, и в таком случае выигрыш опять будет за ним.

Как известно, на днях Порошенко заявил, что провел первые переговоры в телефонном режиме с будущим главой Белого дома Дональдом Трампом, назвав их достаточно плодотворными и конструктивными.
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