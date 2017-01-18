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Сазонов: отдых с президентом - и эстетично, и полезно, и здорово

Сазонов: отдых с президентом - и эстетично, и полезно, и здорово
Политический обозреватель прокомментировал рекламное предложение президентского спортклуба «5 элемент». Он пишет: «Приглашают всех членов клуба здоровых удовольствий и их друзей на праздник Крещения в бассейн клуба. Фотография с солидным батюшкой у роскошного бассейна прилагается. В самом деле – не стоит большим людям прыгать в прорубь, как простонародье. Для них Крещение это солидный праздник, который нужно отмечать в хорошем и дорогом клубе», - передает replyua.net.

Кирилл Сазонов пишет: «Тысяча гривен за участие, для друзей-членов – 500 гривен. И не надо только шутить по поводу членов и их друзей – ведь клуб здоровых удовольствий. А то, что дороговато по нынешним временам, так это правильно. Солидный Господь для солидных господ. В солидном клубе. Поплавать рядом с президентом, наверное, дороже. Ну, или с кем-то из соратников. Так ведь при правильном использовании этого шанса прибыль превзойдет все ожидания: нырнул рядышком красиво, вынырнул, отфыркался, как дельфин – большой человек тебе улыбнулся. Это, считай, тендер на поставку трансформаторов твой. Три круга вокруг уважаемого человека красиво проплыл – и ты уже народный депутат от БПП. И сам солидный человек. Не надо экономить. Удовольствия должны быть здоровыми».

Блогер отмечает, что сама идея кулуарной религии для избранных не нова – у Пшонки вон даже в соседнем кабинете храм был, а во фракции Ляшко какие-то мощи хранят до лучших времен. Так что солидный религиозный праздник для солидных людей чуть ли под патронатом президента вполне в тренде. Можно, кстати, на Банковой открыть небольшой храм, купель и теннисный корт с баром. Вход подороже, все равно найдутся желающие. А если еще и индульгенции выпускать, да лимитированной серией – бюджет наполним без всяких налогов. Главное, под эту тему священников из УПЦ МП не привлекать. Они могут опошлить даже такую прекрасную идею...»
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