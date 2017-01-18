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Ляшко нагадав про те, як він годував бездомних: Вам треба лише їхні голоси

Ляшко нагадав про те, як він годував бездомних: Вам треба лише їхні голоси
Українська влада лише імітує зацікавленість у допомозі безпритульним, а насправді її цікавить лише те, щоб ці люди мали змогу проголосувати за них на чергових виборах. Про це заявив лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко під час обговорення змін до закону свободу переміщення та вибір місця проживання в Україні в частині надання притулку безхатченкам, передає replyua.net.

«Хто серед вас хоча б один зі свого новорічного святкового столу, який ломився від наїдків та напитків, взяв хоча б шматок хліба та відніс на вокзал безпритульним? Ви ходили годувати бездомних біля смітників чи підворіттях, як це робили представники «Радикальної партії»? Ні! Бо вас цікавить лише те, щоб бездомні люди могли голосувати за вас. Оце і є вся мета того проекту закону, який ви зараз розглядаєте», - сказав він.

«Бездомні – це не прибульці з іншої планети чи галактики. Це українці, які раніше мали все, але в наслідок збідніння вони залишилися без житла. Їм не було де заробляти гроші, щоб сплачувати за комунальні послуги і купувати собі їжу. Серед них є багато фахівців, колишні лікарі та вчителі. Ваша політика скоро всіх зробить бездомними! Я буду танком, який кожного переїде, хто захоче завадити громадянам України жити гідно у своїй державі», - заявив Ляшко.
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