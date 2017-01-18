Савченко заявила, що Крим здали ще 3 роки тому

Народний депутат України Надія Савченко не заявляла про те, що єдиним шляхом повернути окупований Донбас являється визнання законності анексії українського Криму. Про це вона заявила у середу, 18-го січня, під час засідання комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони, інформує replyua.net.
«Про те, що Крим потрібно здавати я не говорила ніколи. Це вже зробили і достатньо давно. Все що я хочу, щоб людям не дурили голову. Саме ті, хто публічно заявляє, що ми Крим ніколи не здавали, здали його ще у 2014 році», - заявила Савченко. Як повідомлялося раніше, нардеп Надія Савченко заявляла, що повернути Донбас мирним шляхом можна лише шляхом ведення переговорів. «А що, якщо це було зроблено мирним шляхом, стосовно того, що Російська Федерація не витримає натиску санкцій. То це буде обов’язково здачею Криму. Ну а як завжди, на деякий період це відкладаються в довгий сірий ящик», - заявляла Савченко. Сестра Віра звинувачує українські мас-медіа в тому, що «вони перекрутили слова Наді». Як відомо, народний депутат від «Блока Петра Порошенка» Іван Вінник закликав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти Савченко у зв’язку з фактом державної зради.