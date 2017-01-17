Нусс: в ООН подтвердили, что Янукович просил Путина ввести войска в Украину

Павел Нусс сообщает, что сегодня Генеральная прокуратура Украины получила неоспоримое доказательство того, что бывший президент Украины Виктор Янукович лично просил Владимира Путина ввести российские войска в Украину, - передает replyua.net.
Блогер пишет, что в официальном ответе Организации Объединенных Наций, который был дан на вербальную ноту официального представителя Украины в ООН от 4 января 2017 года, указывается, что 3 марта 2014 года посол РФ в ООН Виталий Чуркин представил организации письмо от Российской Федерации, к которому была приложена фотокопия заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину. Письмо РФ было адресовано лично бывшему Генеральному Секретарю ООН Пан Ги Муну.
Нусс сообщает: «Главная военная прокуратура получила прямое доказательство того, что Янукович лично просил Путина ввести российские войска в Украину – это его заявление и другие материалы, поданные Чуркиным Пан Ги Муну 3 марта 2014 года.