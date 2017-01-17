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МИД ФРГ и Украины озвучили условия для успешной украинской евроинтеграции

МИД ФРГ и Украины озвучили условия для успешной украинской евроинтеграции
Руководитель внешнеполитического ведомства Украинского государства и Павел Климкин совместно с Франк-Вальтером Штайнмайером, являющимся главой Министерства иностранных дел Германии, в своей работе, опубликованной в «Зеркало недели», пишут, что исключительно в случае реализации мероприятий по изменениям в стране и позитивного противостояния коррупции, для Украины европейская перспектива станет проходимой.

Как информирует replyua.net, чиновники в написанной вместе работе, которая была написана на честь 25-й годовщины от начала дипотношений между нашей страной и ФРГ, Украинское государство и Германия разделяют совместные мотивы по евроатлантической интеграции нашей страны и возобновлению мира на землях украинского Донбасса. Также в работе рассказывается, как оба министра заявили о негативном восприятии аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова и указали России на то, что мирный порядок в Европе был поставлен под большой вопрос из-за ее действий на Востоке Украинского государства.

Авторы статьи подчеркнули: «Очень важно и желательно для нас то, чтобы большие изменения в Украинском государстве удачно завершились». Говоря по поводу успешной евроинтеграции Украины, министры отметили: «Для Украины двери в Европу в будущем откроются исключительно после того, как экономический и политический сектора, а также общество будут усовершенствованы, для инвесторов будет введена правовая безопасность, а правоохранительные органы преодолеют коррупцию». Что касается вопроса времени для всего этого, то дипломаты предположили, что весь процесс преображения Украинского государства будет непростым, впрочем, как это было и в начальные годы спустя воссоединение ФРГ. Хотя уже сейчас некоторые глубинные реформы показывают свои положительные результаты и, естественно, мотивируют продолжать начатое».
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