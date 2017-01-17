Украина может стать мощным политическим центром в Европе – Муженко

В интервью журналистам бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж выразил мнение о том, что сейчас Украине не нужно присоединяться к НАТО, однако Киев должен работать над активизацией сотрудничества с НАТО, передает replyua.net.
«О вступлении в НАТО речь сейчас не идет, однако не стоит на данном этапе прибегать к педалированию, поскольку все это не принесет пользы. Есть целый ряд проектов, благодаря которым Киев может сотрудничать с Альянсом, включая технологичные и оборонные, туризм в международной сфере, активные потоки контрабанды, энергетические проблемы, защита демократических ценностей, евроинтеграция. Все эти задания должны стать основными заданиями для властей Украины, так как это поможет нашему обществу в будущем», - заявил Муженко. Он также подчеркнул, что Украина располагает ресурсами для того, чтобы стать в Европе мощным центром в политической сфере, в том числе, технологическими, человеческими, научными, производственными и земельными.
Как известно, ранее Маломуж утверждал, что украинской власти не стоит бояться кардинального изменения официальной политики Вашингтона после официальной инаугурации Дональда Трампа.