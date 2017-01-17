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Не дамо урядовим даунам зіпсувати майбутнє - Ляшко

Не дамо урядовим даунам зіпсувати майбутнє - Ляшко
Виступаючи за зняття мораторію на вивезення з України дерева-кругляка, Кабінет міністрів займається «розпродуванням» майбутнього наших дітей. Про це у вівторок, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, повідомляє його прес-центр, передає replyua.net.

«Це урядовий даунізм… Вони задля чергового кредиту хочуть скасувати мораторій на вивезення з України необробленої деревини. Та вони не ліс продають. Вони займаються торгівлею майбутнього наших дітей. На сьогоднішній день ліс для України – це скарб. Це не тільки краса нашого краю, а й робочі місця, розвинена економіка – майбутнє для України», - заявив Ляшко. Крім того він нагадав, що Радикальна партія оголосила про проведення конкурсу на кращий малюнок «Збережемо ліс – збережемо Україну».

«Декілька тисяч маленьких українців відгукнулися на наше прохання та надіслали свої малюнки. Всі вони хочуть, щоб наша земля залишилася зелено, квітучою та гарною. Наша партія не дозволить урядовим даунам залишити майбутнього наших дітей. Вони нам показали, якою хочуть бачити свою державу», - зауважив депутат. Як відомо, Кабмін хоче скасувати обмеження на вивезення лісу-кругляку.
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