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Китай сприятиме підтримці України у боротьбі з агресією Росії

Китай сприятиме підтримці України у боротьбі з агресією Росії
Під час перебування у швейцарському Давосі, де проводиться економічний форум, президент України Петро Порошенко провів зустріч з керівником КНР Си Цзіньпінем, в ході якої останній заявив, що влада Китаю має намір у подальшому всіляко сприяти територіальній цілісності української держави та може надати допомогу у врегулюванні ситуації на Донбасі, про що повідомляє replyua.net. Згідно інформації прес-служби українського президента, Си Цзіньпін зазначив, що його країна є незмінним прихильником суверенітету України та з повагою ставиться до вибору українців.

Разом з тим, у повідомленні прес-служби Порошенка мова йде про те, що керівник української держави висловив сподівання на сприяння Китаєм мирному врегулюванню ситуації в окупованому Донбасі та допоможе у відновленні територіальної цілісності України, у тому числі, з Кримом. Також керівники обох країн прийняли рішення щодо більш тісної співпраці між Україною та Китаєм і продовжувати проведення діалогу на найвищому рівні.

Як відомо, китайська влада оголосила про плани щодо посилення міжнародних позицій з метою витіснити США зі світового лідерства, якщо майбутній президент США Дональд Трамп захоче, щоб роль його країни на міжнародній арені зменшилася.
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