Нацбанк обіцяє стабілізувати гривню - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що керівництво Нацбанку обіцяло стабілізувати курс гривні, а ті коливання, які відбуваються на даний момент – це сезонне явище. Про це він заявив під час робочої поїздки до Чернігова у вівторок, 17-го січня, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«У мене в понеділок відбулася особиста розмова з головою Національного банку (В. Гонтаревою – ред.). Вона мені заявила дуже чітко, що Національний банк буде робити все необхідне для того, щоб уникнути спекуляцій коливання та стабілізувати національну валюту», - заявив Гройсман. За словами прем’єра, наразі в Україні є все необхідне для того, щоб зберегти гривню стабільною та зміцнити її на 2017 рік.
В той самий час він зауважив, що на його думку, падіння курсу гривні під час свят пов’язано з зменшенням ділової активності та сезонними коливаннями курсу. Крім того голова уряду наголосив на тому, що на курс нацвалюти ніяк не вплинуло підвищення мінімальної зарплати, оскільки закон вступив в силу лише з 1-го січня, а перші підвищені заробітні плати ще не були виплачені. Як відомо, станом на 17-те січня котирування гривні до долара США на міжбанку встановилося на рівні 27.6 – 27.7 грн./дол.