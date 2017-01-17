валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Нацбанк обіцяє стабілізувати гривню - Гройсман

Нацбанк обіцяє стабілізувати гривню - Гройсман
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що керівництво Нацбанку обіцяло стабілізувати курс гривні, а ті коливання, які відбуваються на даний момент – це сезонне явище. Про це він заявив під час робочої поїздки до Чернігова у вівторок, 17-го січня, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«У мене в понеділок відбулася особиста розмова з головою Національного банку (В. Гонтаревою – ред.). Вона мені заявила дуже чітко, що Національний банк буде робити все необхідне для того, щоб уникнути спекуляцій коливання та стабілізувати національну валюту», - заявив Гройсман. За словами прем’єра, наразі в Україні є все необхідне для того, щоб зберегти гривню стабільною та зміцнити її на 2017 рік.

В той самий час він зауважив, що на його думку, падіння курсу гривні під час свят пов’язано з зменшенням ділової активності та сезонними коливаннями курсу. Крім того голова уряду наголосив на тому, що на курс нацвалюти ніяк не вплинуло підвищення мінімальної зарплати, оскільки закон вступив в силу лише з 1-го січня, а перші підвищені заробітні плати ще не були виплачені. Як відомо, станом на 17-те січня котирування гривні до долара США на міжбанку встановилося на рівні 27.6 – 27.7 грн./дол.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали
Важное за сутки
16 янв 2017
11369

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

Найостанніше інтерв’ю новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа показало всьому світові, як агенти Кремля можуть самі себе видавати. Наступник Обами з усіх сил «намагається виконати

17 янв 2017
7544

Существует законный способ отстранить Трампа от власти, не объявляя импичмент - СМИ

На сайте издания «Independent» была размещена статья, автор которой заявляет, что существует законный, и главное, быстрый способ устранить «сумасшедшего президента США от власти», и это не импичмент,

16 янв 2017
6931

Число конгрессменов, бойкотирующих инаугурацию Трампа, стремительно растет

ВВС пишет, что число представителей Конгресса США, являющихся членами Демократической партии США, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа, стремительно растет. На сегодняшний день

Последние новости

Не дамо урядовим даунам зіпсувати майбутнє - Ляшко

Украинские производители увеличили экспорт сои в Египет в восемь раз

У МЗС РФ шаленіють від позову України до суду ООН: Немає доказів!

Авторынок Украины лидирует по темпам роста в Европе

Плотницький заявив, що готовий до розмови з Савченко

Ложкин: По объемам экспорта и импорта в Украину Китай на втором месте

Путін захищає Трампа: Гірші за повій

Футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Романенко предупредил о новой провокации Кремля

Президент Украины договорился о встрече с избранным президентом США

Гройсман пообещал в кратчайшие сроки назначить министра здравоохранения

Березовец: мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя

Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Портников: лучше Путин будет пить шампанское с российскими «силовиками», чем с Трампом

Китай сприятиме підтримці України у боротьбі з агресією Росії

Ученые нашли «плюсы» в высоком кровяном давлении

Нацбанк обіцяє стабілізувати гривню - Гройсман

Джастина Трюдо обвиняют в нарушении этических норм из-за отпуска на Багамах

Яценюк: заяви Ле Пен про «російський» Крим – це виклик усій Європі

В Крыму снова начали расти цены

 Новости за день