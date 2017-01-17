У Росії новий план по дестабілізації ситуації в Україні - Геращенко

Для Кремля дострокові вибори в Україні – це чудова нагода дестабілізувати ситуацію в державі. Про це під час розмови з журналістом видання «УП» заявила заступниця керівника Верховної Ради Ірина Геращенко, передає replyua.net.
«Я не якась провидиця, щоб прогнозувати якісь події. Однак вважаю, що всі, кому подобається ідея про дострокові вибори, мають готуватися до фальстарту. Особисто я на сьогоднішній день не бачу жодної причини для того, щоб у 2017 році були проведені дострокові парламентські вибори. Однак знаю також те, що у нашій країні зарікатись неможна. Адже наразі у владі і не тільки є сили, які просто марять достроковими виборами», - розповіла Геращенко.
За її словами, не зважаючи на всі ті недоліки, які сьогодні є в українському парламенті, країна має стабільну та надійну владу. «Саме тому є такі сили, які хочуть змінити цю ситуацію. Мова йде про східного сусіда. І якщо скласти всі ці впливи в один, то ситуація в Україні досить серйозна», - зауважила віце-спікер ВРУ. Як повідомлялося раніше, у разі дострокових парламентських виборів в Україні РФ не втримається від того, щоб скористатися цим на свою користь. Однак наразі важко сказати, хто саме має зв’язки в Україні з Кремлем.