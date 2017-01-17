Ляшка поставили на місце

Депутати Верховної Ради міжфракційних об’єднань «Рівні можливості» та «Єврооптимісти» заявили про те, що не будуть голосувати за проекти законів, які були створені депутатами «Радикальної партії» доти, доки її лідер Олег Ляшко не попросить вибачення за свою образливу поведінку та висловлювання. Відповідну заяву щодо неприпустимості використання агресивних висловлювань під час публічних виступів було зачитано з трибуни ВРУ у вівторок, 17-го січня, інформує replyua.net.
У заяві зазначається, що на минулому тижні лідер Радикальної партії Олег Ляшко в агресивно-образливому форматі висловився в бік віце-прем’єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. «Олег Ляшко пов’язав її позицію щодо мораторію на ліс-кругляк з такими епітетами: «ставлениця олігарха», «урядовий даун», «підсадна качка». Такі висловлювання неприпустимі в цивілізованому оточенні», - зазначив Олексій Мушак. Він додав, що це вже далеко не перший випадок, коли мова ненависті проявляється в українській політиці.
«Щодо відносин з олігархами, то я б хотів порадити пану Ляшку не підіймати дану тему. Результат такої дискусії буде явно не на вашу користь, Олеже Валерійовичу», - додав він. Депутат нагадав Ляшку його ж зізнання щодо контактів з олігархами для власної вигоди.