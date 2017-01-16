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У ВРУ нагадали, як Янукович намагався захопити владу

У ВРУ нагадали, як Янукович намагався захопити владу
Верховна Рада України нагадує, що з моменту прийняття депутатами сьомого скликання законів, які встановлювали диктатуру, минуло вже близько трьох років. Про це у понеділок, 16-го січня, повідомляє прес-центр парламенту в Твіттері, передає replyua.net.

«А ще якісь три роки тому назад у Верховній Раді України голосували за прийняття диктаторських законів. На сьогоднішній день повторення такого сценарію неможливе», - зазначається у інформаційному листі. Як відомо, у січні 2014 року парламент Януковича прийняв низку змін до законів України, які обмежували право громадян України брати участь у акція протесту та обмежували права українців в цілому.

Тоді голосування проходило в «ручному» режимі без застосування системи «Рада». Прийняття поправок проходили з серйозними порушеннями регламенту Верховної Ради. Голосування проходило класичним способом, коли народні депутати, які голосували «За» просто піднімали вгору руки. Рахував «голоси» депутат від «Партії регіонів» Олійник Володимир, який вже за кілька секунд оголошував результати голосування, і в основному на користь інтересів своєї політичної сили. За підрахунками Олійника, всі проекти закону набирали по 235 голосів «за».
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