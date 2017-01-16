Порошенко розповів Байдену про важливість подальшої підтримки України

Під час брифінгу з віце-президентом США Джо Байденом, який відбувся сьогодні, голова української держави Петро Порошенко висловив слова вдячності української сторони за те, що офіційний Вашингтон продовжує дотримуватися послідовної політики по відношенню до Києва, а також за недавно прийняте рішення нинішнього президента Барака Обами щодо розширення санкцій проти Росії, повідомляє replyua.net.
При цьому український лідер акцентував увагу на необхідності продовження США такої ж політики до повного відновлення територіальної цілісності України в усіх її межах, які є визнаними згідно з міжнародними нормами, у тому числі Крим. «Я вірю, що ми переможемо, адже правда на боці України, а справедливість завжди сильніша за зброю» - зазначив Петро Порошенко. На його переконання, питання України у подальшій політиці буде одним з пріоритетів для Сполучених Штатів.
«Україна чітко усвідомлює, що не є єдиним ворогом для Москви. Кремль вважає ворогами всіх, хто виступає за дотримання демократичних цінностей. Тому на сьогоднішній день захист України рівнозначний захисту цінностей вільного світу», - сказав Порошенко. Раніше він вже висловлював подяку Байдену за постійну підтримку процесу реформування в Україні.