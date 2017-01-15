Омелян закликав Бальчуна відзвітуватись про роботу

Очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян розповів журналістам про роботу Державного підприємства «Укрзалізниця», - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, Омелян, коментуючи результати роботи «Укрзалізниці» загалом та її очільника Войцеха Бальчуна зокрема, зауважив, що у низки громадян є обґрунтовані скарги на залізничні перевезення. На деякі з них залізничники реагують, а на деякі – ні. Відтак, варто провести детальний «розбір польотів»: керівництво «Укрзалізниці» має відзвітуватись про результати роботи за період з травня 2016 року.
На думку Омеляна, цей звіт має виглядати як професійна дискусія і кінцевий строк її проведення – січень поточного року. «Затягувати цей процес ще довше - неможливо», - наголосив міністр. Відтак, після заслуховування звіту має бути розроблений антикризовий план, у ході виконання якого будуть вирішені найголовніші проблеми, що виникають у взаємовідносинах з «Укрзалізницею» не тільки у влади та уряду, а і в пересічних пасажирів та підприємців. Крім того, Омелян зауважив, що результатами роботи Бальчуна він не задоволений. «Особисто я чекав кращого», - наголосив міністр.