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По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства

По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства
Олег Валерьевич Ляшко, лидер блока Радикальной партии в Верховной Раде Украины лидеров министерств "незалежной" державы «правительственными даунами». Такой записью он поделился в популярной социальной сети Facebook на своей официальной странице 12 января. Такие высказывания депутата мотивированы высказыванием заместителя председателя правительства Украины И.Климпуш-Цинцадзе об отказе Киеву в денежной помощи в размере более полумиллиарда долларов США в следствии действующих в стране санкциями на экспорт леса. По словам Ляшко, опубликованным на его официальной странице украинцам нужны новые рабочие места, а не кабальные кредиты Запада, фактически загоняющие население за черту бедности и разбазаривающие природные ресурсы.

По прогнозам Ляшко после смены правящей верхушки в Украине, будет инициировано возбуждение уголовного дела фигурантом, которого будет Петр Порошенко. Во время своего выступления в парламенте Украины Олег Ляшко обвинил действующего президента Украины в подкупе депутатов и злоупотреблении должностными полномочиями. В частности в вину Порошенко вменяется назначение своего родственника генеральным прокурором страны. Заявление депутата вызвано скандальной публикацией компромата на президента Украины. Известно, что информацию СМИ предоставил ранее эмигрировавший из соображений безопасности в США экс-депутат верховной рады Александр Онищенко.
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