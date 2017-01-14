Нусс: Саакашвили и его сторонники становятся ситуативными коллегами русских шакалов

Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что стало истинной причиной отставки Михаила Саакашвили и его новой пиар-кампании, - передает replyua.net.
Нусс сообщает: «Саакашвили был обязан провести эксперимент для имплементации реформ в рамках всеукраинской программы децентрализации в Одесской области. Не справился, и сейчас пытается всячески сокрыть свой провал, манипулируя общественным мнением, и т.д.». Блогер пишет, что фанаты Саакашвили, да и он сам, любят в дискуссии использовать в качестве аргумента «массовой поддержки» позиции Саакашвили количество лайков в Фейсбуке. Он сообщает: «Учитывая, что мой пост о необходимости поддержки Петра Порошенко имеет более 13 000 лайков, не стоит дискутировать, что является подлинным маркером общественных настроений – Президент Украины имеет поддержку своего народа». По мнению Нусса, своим нападением на Президента Украины Саакашвили и его сторонники становятся ситуативными коллегами русских шакалов, или просто - полезными идиотами.
Также политический аналитик пишет, что в понедельник состоится визит в Украину Дж. Байдена в Украину, на встречу с которым, судя по всему, Саакашвили не приглашен.