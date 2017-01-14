Сазонов: Рева зробив новий крок у трактуванні Євангеліє

Кирило Сазонов у власному блозі на порталі Site.ua поділився цікавими висловлюваннями українських політиків, - про це інформує replyua.net.
Так, нещодавно міністр соціальної політики Андрій Рева зробив ривок у трактуванні Євангеліє, зокрема, зумів пояснити священні тексти таким чином, що всі богослови притихли і зрозуміли безнадійність двох тисяч років своєї роботи. Зокрема, Рева пояснив яким чином Ісусу Христу вдалось здійснити одне зі своїх чудес, а саме – нагодувати натовп п’ятьма хлібинами. За словами міністра, він подумав і зробив відкриття: у тому натовпі не всі були голодними. Тобто, Ісус розділив їжу тільки серед тих, хто цього потребував, і це стало першим випадком адресної допомоги.
Сазонов іронічно наголошує, що нашому народу сильно пощастило мати своїм очільником такого розумного молодого чоловіка. Дві тисячі років всі думали: «чудо», а він нарешті все пояснив. Загалом, блогер впевнений, що Ісус був дуже добрим і веселим молодим чоловіком – інакше чому його першим чудом стало перетворення води на вино? Відтак, на зустрічі з міністром Ревою, яка відбудеться доволі скоро, Сазонов планує запитати у чому секрет цього чуда – з нинішніми акцизами це буде не зайвим.