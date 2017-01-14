В Евросоюзе ожидают от Нидерландов ратификации СА между Украиной и ЕС

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Хьюг Мингарелли, занимающий должность главы Представительства ЕС в Украинском государстве, в интервью «Радио Свобода» заявил, что не угасает надежда на то, что на протяжении первых шести месяцев текущего года Нидерланды все же утвердят Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.Как информируют replyua.net, в это же время он напомнил, что 15 декабря минувшего года страны Евросоюза в количестве 28 его членов проголосовали за решение, основываясь которым Марк Рютте, глава правительства Нидерландов, должен предложить Совету министров государства ратифицировать СА на протяжении ближайших нескольких месяцев.Так, общаясь с журналистами издания, дипломат Хьюг Мингарелли заявил: «Мне тяжело озвучить какую-то точную дату. Всем вам хорошо известно, что в Нидерландах в марте месяце в этом году будут проходить парламентские выборы. Мы полагаем надежду, что на протяжении первых шести месяцев 2017 года СА Украина-ЕС будет ратифицировано всеми 28 странами, являющимися членами Европейского Союза». Напоследок он напомнил, что уже больше года, с 1 января 2016-го в действии находится временное применение самых важных этапов Соглашения об ассоциации.