В Кабмине рассказали, почему Украина не должна быть мостом между РФ и Западом

В своей колонке для «Зеркала недели» Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимающая должность первого вице-премьера по евроинртеграционным вопросам, раскритиковала мнение бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера, который заявил, что Украина должна стать «мостом» между РФ и странами Запада, передает replyua.net. Чиновница отметила, что последние данные статистики указывают на стремление большей части украинских граждан видеть свою страну членом НАТО, хотя Кремль этому всячески противостоит. По мнению Климпуш-Цинцадзе, рано или поздно, украинская власть сможет добиться этого вступления. При этом она считает, что роль «моста» для Украины совершенно непочетная и невыгодная, если даже не опасная.
«В условиях войны мост является первым кандидатом на уничтожение: он либо будет подорван диверсантами, или же попадет под обстрелы авиации и артиллерии. Но самое важное, это то, что мост является вечным соперником, лишенным даже самого меньшего шанса на субъективность», - отмечает вице-премьер.
Она уверена, что Украине в большей мере будет подходить роль форпоста. Несмотря на то, что и там есть свои опасности, но совершенно четко ясно, за что ведется борьба. Поэтому, пришла к выводу Климпуш-Цинцадзе, в данном случае Украина должна некоторое время побыть именно форпостом, чтобы затем стать полноправным членом цивилизованного сообщества.