В МИД рассказали, почему ЕС может не предоставить Украине второй транш кредита

В Евросоюзе отказываются от предоставления Киеву второго транша макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро в связи с тем, что в Украине действует запрет на экспорт леса-кругляка. Как сообщает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам озвучила Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимающая должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции. По ее словам, данный вопрос является единственной преградой для получения Киевом макрофинансовой помощи от ЕС, которая, кстати, не является кредитом.
Также вице-премьер подчеркнула, что после того, как украинский Кабмин ввел мораторий, это привело к тому, что государство нарушило взятые не себя обязательства, которые предусмотрены в ВТО и Соглашению об ассоциации с Брюсселем. Вместе с тем, Климпуш-Цинцадзе добавила, что в Украине этот мораторий не действует, так как процесс вырубки леса и вывоза кругляка не прекращается. Отмена же данного моратория в настоящее время не представляется возможной, так как этот вопрос в значительной мере заполитизировали.
В свое время Олег Ляшко, глава Радикальной партии, выступил с категорическим протестом против того, чтобы кругляк вывозили с Украины. При этом депутат подверг критике ЕС в связи с его корыстными действиями, взамен которых Киев ничего не получает.