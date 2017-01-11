Глава правительства озвучил главные направления министерств в этом году

В ходе состоявшихся переговоров Кабмина Украинского государства, Владимир Гройсман, возглавляющий украинское правительство, заявил, что основным заданием Кабмина на этот год будет рост экономического сектора государства и разработка условий для подъема оплаты труда украинцам, о чем информирует «УНИАН».
Как сообщает replyua.net, при этом главный министр государства дал слово, что он достигнет того, чтобы каждым работодателем был достойно оценен труд своих работников. Премьер-министр отметил: «Задачей правительства на текущий год является рост экономического сектора Украинского государства (ВВП) и определение условий для роста заработных плат граждан нашей страны». Согласно озвученной Гройсманом информации, «для того, чтобы обеспечить развитие и принимать эффективные решения, существуют четкие приоритеты по каждому ведомству, соответственно в январе месяце необходимо определять план действий и концентрировать команды министерств вместе с Верховной Радой Украины».
Насколько известно, в начале декабря месяца минувшего года депутаты украинского парламента приняли разработанный правительством проект закона, который дает возможность повысить с первого числа этого месяца минимальный уровень заработной платы в два раза, то есть до 3200 гривен в месяц.