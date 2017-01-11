Пинчук придерживается риторики пропаганды Кремля – Муждабаев

Представленные ранее олигархом Виктором Пинчуком идеи относительно того, что Киев должен пойти на уступки Кремлю и подконтрольным ему террористам на Донбассе, полностью аналогичны тезисам, которые ранее озвучил известный в России пропагандист Владимир Соловьев. Как передает replyua.net, такая точка зрения была озвучена журналистом Айдером Муджабаевым. По его утверждению, нынче в Украине действия совпадают с ранее имевшими место в России. Журналист подчеркнул, что в свое время Пинчук, подобно представителям «Оппозиционного блока», заявили, что Киеву следует отказаться от всех претензий на аннексированный Крым для того, чтобы на Донбассе прекратились военные действия. Айдер Муджабаев напомнил, что в свое время Соловьев утверждал, что нужно, чтобы украинские власти подписали договор, в котором Киев навсегда отказался от Крыма.
«Он откровенно заявил, что полуостров должен окончательно быть признан, как часть России и все это прописать в каком-то мироном договоре. В то же время, Донецкую и Луганскую область следует вернуть под контроль Украины, но предоставить им особые полномочия, после чего «вся Украина станет нашей», - подчеркнул журналист.