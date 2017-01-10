Березенко: Новорічний корпоратив БПП був дуже скромний

Народні депутати України від фракції «Блок Петра Порошенка» не оплачували свій візит на новорічний корпоратив, який відбувся 22-го грудня минулого року в клубі «П’ятий елемент». Про це депутат Березенко Сергій розповів під час програми «Люди Hard Talk» у понеділок, 9-го січня, передає replyua.net.
«Корпоратив насправді був дуже скромний. На столах не було нічого зайвого, люди вели себе більш-менш адекватно. Здається, близько о 10-й годині там все було закінчено», - розповів він. В той самий час нардеп так і не зміг відповісти на питання, хто саме оплатив гульню в елітному клубі в честь Нового року. «Сказати цього я не можу, оскілки мене туди не долучили. Ми маємо достатню кількість осіб, що задекларували свої статки та доходи. Звісно, одним з головних фігурантом в організації цього корпоративну був Кононенко Ігор, оскільки саме йому належить «5 елемент». Може таке бути, що з нас якимось чином знімуть ці кошти, але я в цьому дуже сильно сумніваюсь», - додав Березенко.
В той самий час він заперечив те, що Кононенко являється авторитарним керівником фракції «БПП». «Всі рішення, які приймає фракція – приймаються спільно, колегіально. Ми радимось і знаходимо оптимальні варіанти, які задовольняють всіх», - зазначив політик.