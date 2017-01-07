Савченко не выполняет свои обещания

Надежда Савченко, которая теперь является внефракционным депутатом, не выполняет свои обещания, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
Она так и не смогла внести поправки в закон о зачислении срока отсидки в СИЗО в общий тюремный срок в двойном размере. Речь идет о законе, касающимся бойцов, принимавших участие в антитеррористической операции. В июле Савченко утверждала, что готовит поправки, чтобы исправить ситуацию с большим числом бойцов АТО, отбывающих наказание или содержащихся в СИЗО. Кроме того, нардеп обещала внести поправки в законопроект о недопущении наказания граждан, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО.
Журналисты при этом отмечают, что Савченко не только не зарегистрировала инициативу в Раде, но и вообще не появилась в зале 22 декабря, когда шло голосование за законопроект об амнистии. Этот законопроект предусматривает освобождение от заключения бойцов АТО, а также инвалидов войны, попадающих под действие украинского закона о статусе ветеранов боевых действий, гарантиях их социальной защиты.