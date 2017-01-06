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Пашинський задається тим, що захопить владу: розстріляємо всіх (АУДІО)

Пашинський задається тим, що захопить владу: розстріляємо всіх (АУДІО)
У мережах з’явився аудіо запис телефонної розмови між депутатом Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Сергієм Пашинським та колишнім заступником губернатора Дніпропетровської області Корбаном Геннадієм. Такий матеріал на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив колишній заступник керівника Адміністрації президента Портнов Андрій, передає replyua.net.

У даному записі чітко чути, як народний депутат Пашинський заявляє, що захопить владу в Україні та буде керувати країною так, «щоб вона процвітала». На початку розмови чутно, як Пашинський і Корбан ведуть розмову про якісь власні справи, але нардеп не зміг себе стримати і посеред розмови пообіцяв захопити владу в Україні. «Коли ми захопимо владу, то ми будемо з тобою керувати країною так, щоб вона процвітала», - сказав нардеп. Корбан різко відреагував на ці слова попередивши його про те, що «про такі речі по телефону не говорять». «Я ж друг президента. Ми захопимо владу для нього. У тих ушльопків, які оточують його і брешуть на нас, що ми нібито вороги, ми стратимо першими. Вони то толком нічого робити не вміють. Навіть красти не спроможні», - насмішкувато заявив Пашинський. Як відомо, Сергій Пашинський являється фігурантом справи про розстріли майдану, яку розслідує ГПУ.

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