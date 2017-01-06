Кравчук представил свой вариант окончания войны на Донбассе: брат не должен садиться на брата

Известные украинские политические деятели продолжают давать советы, как можно в кратчайшее время положить конец военным действиям на Донбассе, развязанным Россией. В этот раз собственный вариант озвучил Леонид Кравчук, первый президент независимого украинского государства, передает replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы». Со слов Кравчука, решение конфликта станет возможным после того, как каждая страна для проведения переговоров отправит по пять делегатов, которых признали моральными авторитетами. Это, считает политик, будет способствовать прекращению войны и восстановлению отношений, но не братских, а партнерских.
«Я говорил (и сейчас продолжаю говорить) властям в Кремле, чтобы они нашли пять человек, никогда не пребывавших у власти или в политических партиях. И Украина тоже пускай найдет сколько же человек. Они должны сесть и составить специальный документ, в котором будет прописан план действий для прекращения войны и налаживания отношений», - сказал Леонид Кравчук. При этом он считает, что новые украино-российские отношения не должны быть обязательно дружескими, а просто партнерскими, человеческими. «Нам уже известен результат братских отношений: старший брат сядет на младшего. Мы уже были свидетелями подобного, и повторять такое не нужно», - уверен экс-президент.