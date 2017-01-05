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Доник: медиавойну против Порошенко ведут конкретные политические силы

Доник: медиавойну против Порошенко ведут конкретные политические силы
Роман Доник на своей странице в Facebook пишет о странной закономерности, замеченной им в поведении лидеров антипорошенковских мнений, - передает replyua.net.

Блогер сообщает: «Заметил странную закономерность – лидеры антипорошенковских мнений, совсем избегают говорить плохо о ком-либо из одиозных политиков. Только о Порошенко. О других, если и говорят, то как-то совсем вскользь, скорее для приличия или потому, что совсем ничего не сказать, это уже очень заангажировано выглядеть. Нет гневных изобличающих постов и статей о Савченко, о Рабиновиче, о Мураеве, о Тимошенко. Нет ничего о Саакашвили. Ну, Аваков, тут пропускаем, священная корова. То есть, вообще, никого кроме Порошенко. Если те, кого называют порохоботами, в принципе вполне могут насовать кому угодно, вплоть до самого Порошенко, то здесь какое-то оцепеневшее единство».

Доник пишет, что если порохоботы рассматривают все под углом хорошо или плохо для Украины, и вынужденно отделяют Порошенко бизнесмена от Порошенко президента, то антипорошенковские журналисты и блогеры руководствуются принципом – хоть с чертом, но против Порошенко. Он сообщает: «И вот здесь мне немного не по себе. То есть все эти люди, называющие себя патриотами, могут задружиться с прокремлевскими силами, с российскими агентами и ярыми антиукраинскими силами только для того, чтоб было плохо Порошенко? Даже когда он делает правильно, они готовы дружить против него с противниками Украины. Даже когда это плохо для самой Украины, они все равно готовы дружить с врагами Украины против Порошенко. Я вот честно, только сегодня обратил внимание, что у лютых порофобов практически нет ничего плохого о других политиках и бизнесменах. Или вообще тишина, или практически нейтрально. Странно мне».
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