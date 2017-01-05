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Муждабаев: ответ Администрации Президента Украины на статью Пинчука пришлось ждать неделю

Муждабаев: ответ Администрации Президента Украины на статью Пинчука пришлось ждать неделю
Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбук прокомментировал официальный ответ Администрации Президента Украины на так называемый «План Пинчука», напечатанный на страницах «Wall Street Journal», - передает replyua.net.

Блогер пишет: «Не прошло и... Но для меня все вопросы не будут сняты до тех пор, пока я не услышу из уст президента стратегию возвращения Крыма. Такую, в которой крымские татары признаются коренным народом, а Крым — его автономией в составе Украины. Такую, в которой лазеек для предателей нет. И законодательно оформленную — обязательно».

В официальном ответе АП Пинчуку указывается, что Украина не намерена отказываться от европейской и евроатлантической интеграции, как и от своих собственных территорий – Крыма и Донбасса. «Мы своими территориями не торгуем», - подчеркнул Константин Елисеев. Также замглавы АП Украины заявил, что пока российские войска находятся на Донбассе ни о каких выборах речь идти не может.
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