Муждабаев: ответ Администрации Президента Украины на статью Пинчука пришлось ждать неделю

Айдер Муждабаев на своей странице в Фейсбук прокомментировал официальный ответ Администрации Президента Украины на так называемый «План Пинчука», напечатанный на страницах «Wall Street Journal», - передает replyua.net.
Блогер пишет: «Не прошло и... Но для меня все вопросы не будут сняты до тех пор, пока я не услышу из уст президента стратегию возвращения Крыма. Такую, в которой крымские татары признаются коренным народом, а Крым — его автономией в составе Украины. Такую, в которой лазеек для предателей нет. И законодательно оформленную — обязательно».
В официальном ответе АП Пинчуку указывается, что Украина не намерена отказываться от европейской и евроатлантической интеграции, как и от своих собственных территорий – Крыма и Донбасса. «Мы своими территориями не торгуем», - подчеркнул Константин Елисеев. Также замглавы АП Украины заявил, что пока российские войска находятся на Донбассе ни о каких выборах речь идти не может.