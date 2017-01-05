Манн: Порошенко поручил Пинчуку грязную работу

Соломон Манн пишет, что весьма откровенная статья известного олигарха Пинчука в «The Wall Street Journal», в которой он пытается послать вызов как Западу, так и существующей власти Украины, и озвучить, как он выразился «новую реальность», над которой Украине следует подумать, появилась как своего рода ответ на инициативу Киссинджера, который говорит от лица команды Трампа, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает, что сам Пинчук говорит с согласия Администрации Президента Украины, которая понимает, что Трамп, вступив на пост президента США, скорее всего смягчит санкции против России или отменит их вовсе. Он пишет: «Мне кажется, что это в самом деле попытка найти пути к примирению. Похоже, что власть зашла в тупик: рассчитывала на Клинтон, которая собиралась использовать Украину для обострения отношений с Россией, а тут на тебе - Трамп, который настроен наоборот».
По мнению блогера, теперь правительство боится потерять власть, но само не может предложить то, что предлагает Пинчук – это ведь на куски разорвут, и так популярность приближается к нулю. И вот снова Порошенко прибегает к Пинчуку. То он использовал Пинчука со своим идиотским обращением к Западу на ялтинской конференции, которое разозлило ЕС своей наглостью и безапелляционностью. То он кидается в другую крайность: использует голос Пинчука, чтобы прощупать настроение Запада на предмет капитуляции, но так чтобы идея исходила не от него. Мне кажется, посыл Пинчука обращен не столько даже к Западу, сколько к Путину: «Поддержишь ли ты нас, если мы согласимся на отмену санкций сами и подарим тебе Крым, чтобы мы могли остаться у власти и пилить бюджеты?» Манн подчеркивает, что Порошенко поручил Пинчуку грязную работу, чтобы постоять в тени и посмотреть как на это отреагируют сильные мира сего.