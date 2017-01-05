валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Манн: Порошенко поручил Пинчуку грязную работу

Манн: Порошенко поручил Пинчуку грязную работу
Соломон Манн пишет, что весьма откровенная статья известного олигарха Пинчука в «The Wall Street Journal», в которой он пытается послать вызов как Западу, так и существующей власти Украины, и озвучить, как он выразился «новую реальность», над которой Украине следует подумать, появилась как своего рода ответ на инициативу Киссинджера, который говорит от лица команды Трампа, - передает replyua.net.

На своей странице в Фейсбуке Манн сообщает, что сам Пинчук говорит с согласия Администрации Президента Украины, которая понимает, что Трамп, вступив на пост президента США, скорее всего смягчит санкции против России или отменит их вовсе. Он пишет: «Мне кажется, что это в самом деле попытка найти пути к примирению. Похоже, что власть зашла в тупик: рассчитывала на Клинтон, которая собиралась использовать Украину для обострения отношений с Россией, а тут на тебе - Трамп, который настроен наоборот».

По мнению блогера, теперь правительство боится потерять власть, но само не может предложить то, что предлагает Пинчук – это ведь на куски разорвут, и так популярность приближается к нулю. И вот снова Порошенко прибегает к Пинчуку. То он использовал Пинчука со своим идиотским обращением к Западу на ялтинской конференции, которое разозлило ЕС своей наглостью и безапелляционностью. То он кидается в другую крайность: использует голос Пинчука, чтобы прощупать настроение Запада на предмет капитуляции, но так чтобы идея исходила не от него. Мне кажется, посыл Пинчука обращен не столько даже к Западу, сколько к Путину: «Поддержишь ли ты нас, если мы согласимся на отмену санкций сами и подарим тебе Крым, чтобы мы могли остаться у власти и пилить бюджеты?» Манн подчеркивает, что Порошенко поручил Пинчуку грязную работу, чтобы постоять в тени и посмотреть как на это отреагируют сильные мира сего.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?
Важное за сутки

Последние новости

Гройсман розповів, що думає про націоналізацію ПриватБанку

Нусс: Украина не изменит свой курс - у России не будет выхода

Маккейн розповів, як хакерська атака Росії вплинула на вибори в США

В Генштабе рассказали о плане по мобилизации на 2017 год

СБУ зупинила канал незаконної міграції, який "кришувала" ФСБ Росії

КБТЗ передал бойцам АТО 50 новых БТР-3

В США закликають зняти санкції з Росії

Вибух в Ізмірі: Поліція ліквідувала 2 із 3 терористів

Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины

Як чиновники приховують свої статки, не наражаючись на небезпеку

Муждабаев: ответ Администрации Президента Украины на статью Пинчука пришлось ждать неделю

У Ізмірі біля суду вибухнув автомобіль

Манн: Порошенко поручил Пинчуку грязную работу

Эксперт: гости Пинчука в Давосе покажут свое лицо так, как и сам олигарх

Обама закликав військових передати контроль над країною Трампу

Муждабаев: Крым намеренно держат в состоянии, пригодном для торга

В Кабміні розповіли про ліквідацію найбільшої корупційної схеми в Україні

Американський сенатор готує нові санкції проти РФ, не зважаючи на Трампа

Нардеп: планы Кисинджера-Пинчука не имеют шансов на успех, как не имели шансов и планы Януковича

Савченко: войну на востоке Украины можно было закончить за киках-то 2 месяца

 Новости за день