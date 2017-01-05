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В Кабміні розповіли про ліквідацію найбільшої корупційної схеми в Україні

В Кабміні розповіли про ліквідацію найбільшої корупційної схеми в УкраїніНа думку голови уряду України Володимира Гройсмана, в країні вдалося ліквідувати найбільшу корупційну схему, повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію прес-служби Кабміну. Коментуючи підвищення вартості тарифів на енергоносії, прем’єр-міністр, зокрема, зазначив, що саме очолюваному ним уряду вдалося подолати діючи десятками років корупційні схеми, і це допомогло в загальному заощадити державному бюджету приблизно 140 млрд грн.

«140 мільярдів – це жахлива сума! І вони хочуть, щоб я на це дав свою згоду? Вони подають судові позови, намагаючись повернути назад свої корупційні схеми і знову привласнити собі велику суму грошей», - додав Гройсман. За його словами, в країні замість механізмів загальної компенсації почали діяти цілеспрямовані субсидії. Прем’єр пояснив, що уряд поставив перед собою завдання - гарантувати реальну монетизацію субсидій і зробити все, щоб рівень доходів громадян зріс. Для досягнення цієї мети Кабмін має намір головний акцент у своїй діяльності зробити на підвищенні доходів громадян і захисті соціально незахищених верств населення, підкреслив Володимир Гройсман.
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