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Гройсман пояснив, як знизити курс долара до 18,5 грн

Гройсман пояснив, як знизити курс долара до 18,5 грн
У разі відмови від імпорту газу за кордоном з’явиться можливість зниження курсу американського долара до позначки 18,5 грн, повідомляє replyua.net. Такою є думка прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він зазначив, що, у відповідності до існуючих аналітичних прогнозів, якби Київ повністю відмовився купувати блакитне паливо за кордоном, цілком імовірно, що один долар США коштував би не більше 18,5 грн.

Одночасно, керівник уряду додав, що наразі українська влада активно почала працювати над проектами, які вже протягом п’яти найближчих років зможуть зробити Україну повністю незалежною від імпортованих енергетичних ресурсів. Згідно з розрахунками прем’єр-міністра, п’яти років цілком достатньо, аби збільшити одразу на сім мільярдів кубометрів обсяг власного видобутку газу.

Нещодавно Володимир Гройсман повідомляв, що протягом минулого року Україна збільшила показники транзиту газу з РФ до країн-членів Євросоюзу на 23 %. При цьому голова Кабміну заявив, що з боку України повністю виконуються всі умови відносно транзиту газу. Підтвердженням цього є звіт моніторингової місії Європейської Комісії, яка відвідала Україну в грудні 2016 року.
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