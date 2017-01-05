Єлісєєв різко відповів на пропозицію Пінчука здати Крим

Відмовитися від вступу до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу, «здати» Крим чи робити будь-які інші подібні дії Україна не буде. Про це заявили у Адміністрації президента України, передає replyua.net.
Нещодавно американське видання «The Wall Street Journal» оприлюднило статтю заступника керівника АП Костянтина Єлісєєва, яку назвали «Для досягнення довготривалого миру потрібно поважати Україну». У своїй статті представник президента України відповідає на заяви олігарха Віктора Пінчука, який запропонував поступитися Кримом та цілями щодо вступу до НАТО та ЄС задля досягнення миру на Донбасі.
«З такими закликами Пінчука до компромісу я не можу погодитися. Вони основані на страху та паніці. А слабкість та страх – це дуже погані радники. Вони лише здатні більше розіграти апетит агресора, який захоче урвати ще більший шматок», - зазначив Єлісєєв. «Ми не будемо зупинятися на шляху до Європейської та Північноатлантичної інтеграції. Це рівнозначно здачі ворогу. Ми не будемо торгуватися українськими територіями: Донбас, Крим та будь-яка інша українська земля не являються розмінною монетою. Також неможливо проводити місцеві вибори на Донбасі доти, доки по українській землі ходять російські чоботи», - зауважив він.