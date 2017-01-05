Тука спрогнозировал судьбу «добровольцев» из России после их возвращения из Донбасса

В интервью одному из телеканалов Украины замминистра по вопросам временно находящихся под оккупацией регионов Георгий Тука сообщил, что нынче на территории Донбасса, контроль над которой удерживают пророссийские террористы, пребывает не менее пяти тысяч регулярных российских войск и очень много наемников РФ, передает replyua.net. Чиновник рассказал, что причиной приезда на Донбасс так называемых «добровольцев» является их положительное отношение к неконтролируемой власти и отсутствие наказаний за совершенные преступления.
По мнению Туки, не исключено, что этих людей, после возвращения на родину, ожидает преследование. Заместитель министра выразил мнение, что для возвращения регулярных войск в Россию нужен соответствующий указ, однако у «казачков» и прочих добровольцев могут возникнуть немалые трудности, так как в самой РФ в их никто не нуждается. Георгий Тука также заявил, что уже давно эти люди относятся к категории убийц и насильников, не желающих нести наказание за совершенные преступления, в связи с чем большинство из них, скорее всего, будет отправлено для участия в военных действиях в Сирии.