Обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду

Очільник Генеральної прокуратури Юрій Луценко на власній сторінці в Фейсбук поділився гучною новиною, - про це інформує replyua.net.
Так, Луценко повідомив, що сьогодні, четвертого січня 2016 року, до суду було направлено обвинувальний акт у справі екс-нардепа Олександра Єфремова. Політику інкримінують п’ять злочинів. Зокрема, на думку прокуратури, він має понести відповідальність за те, що організував захоплення приміщення Луганської ОДА, здійснював пособництво захопленню споруди Управління СБ України в Луганській області, посягав на територіальну цілісність держави і сприяв зміні її кордонів усупереч встановленому порядку, сприяв діяльності терористичного угруповання «Луганська народна республіка», а також зрадив державу.
Нагадаємо, Єфремов досить тривалий час обіймав посаду очільника Луганської ОДА. Відтак, він три рази обирався народним депутатом від Партії Регіонів. Щодо нього було порушено кілька кримінальних проваджень. Наприклад, кримінальну справу за розпалювання національної ворожнечі щодо Єфремова закрили навесні 2016 року. Вже влітку його знову затримали, але пред’явили вже серйозніші звинувачення. Єфремова тримають під вартою з тридцятого липня 2016 року.