валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду

Обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду
Очільник Генеральної прокуратури Юрій Луценко на власній сторінці в Фейсбук поділився гучною новиною, - про це інформує replyua.net.

Так, Луценко повідомив, що сьогодні, четвертого січня 2016 року, до суду було направлено обвинувальний акт у справі екс-нардепа Олександра Єфремова. Політику інкримінують п’ять злочинів. Зокрема, на думку прокуратури, він має понести відповідальність за те, що організував захоплення приміщення Луганської ОДА, здійснював пособництво захопленню споруди Управління СБ України в Луганській області, посягав на територіальну цілісність держави і сприяв зміні її кордонів усупереч встановленому порядку, сприяв діяльності терористичного угруповання «Луганська народна республіка», а також зрадив державу.

Нагадаємо, Єфремов досить тривалий час обіймав посаду очільника Луганської ОДА. Відтак, він три рази обирався народним депутатом від Партії Регіонів. Щодо нього було порушено кілька кримінальних проваджень. Наприклад, кримінальну справу за розпалювання національної ворожнечі щодо Єфремова закрили навесні 2016 року. Вже влітку його знову затримали, але пред’явили вже серйозніші звинувачення. Єфремова тримають під вартою з тридцятого липня 2016 року.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
22711

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

04 янв 2017
10735

Ученый: в октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Х

Известный ученый Дэвид Мид предсказывает гибель Земли, и, по его словам, это произойдет в октябре 2017 года, сообщает replyua.net. Исследователь опубликовал свой доклад и теперь заявляет о том, что

Последние новости

Обвинувальний акт щодо Єфремова направили до суду

Кримський Бандерівець: енергоміст запустили, а світла немає

Кримський Бандерівець: в окупантів черговий провал

Американський сенатор: новий пакет санкцій – на підході

У мережі обговорюють історію подорожі з паспортом так званої «ДНР»

Деканоидзе: министр МВД Аваков не уйдет в отставку

Эксперт: Народный фронт может «слить» Пашинского

Політолог: Рабинович показав, що в Україні повно «випадкових» політиків

Компроміси Пінчука з Росією: чим вони небезпечні для України

Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком

ЧП в Одесской области: в результате стрельбы погиб мужчина

Закінчилась любов? У Росії вимагають, щоб Ле Пен повернула кредит

Блогер: После высказывания Вадима Рабиновича об Александре Олесе надо плакать, а не смеяться

США заявили, что не боятся баллистических ракет Северной Кореи

Оценка «ПриватБанка» упала до уровня «RD», - агентство Fitch

Турецкие спецслужбы установили личность человека, совершившего теракт в Стамбуле

Борислав Береза: про росіян і когнітивний дисонанс

Новоизбранный Конгресс США хочет отменить "главное наследие" Обамы

Грипп-убийца в Украине: за 7 дней от вируса скончались шесть украинцев

Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам

 Новости за день