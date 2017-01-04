Політолог: Рабинович показав, що в Україні повно «випадкових» політиків

Політолог Олеся Яхно-Белковська у власному блозі в Фейсбук поділилась враженнями від недавніх висловлювань політика Вадима Рабиновича, - про це інформує replyua.net.
Нагадаємо, Рабинович, коментуючи питання щодо перепоховання українського поета Олександра Олеся в Києві наголосив, що Україна – не цвинтар, щоб тут всіх закопувати. Зрозуміло, така фраза викликала обурення у користувачів мережі. Відтак, політолог, аналізуючи цю ситуацію, наголошує, що це вкотре демонструє, що український політикум приблизно наполовину складається із зовсім «випадкових» людей – незалежно від їх досвіду. Характерною особливістю цих людей є те, що вони щоразу намагаються вхопити тренд і таким чином «виїхати» на короткочасних настроях суспільства і проблемах держави.
Проблема в тому, що такий тренд короткостроковий – ці політики лише артикулюють проблему, потрапляють за рахунок цього до влади, але і не думають проблему вирішувати. Але потім якийсь «ляп» (як це сталось у випадку з Рабиновичем) або фальстарт (як це ставалось з низкою інших політиків) призводять до того, що політик моментально втрачає весь свій електорат, приваблений за допомогою маніпуляції суспільними настроями, - наголошує політолог.