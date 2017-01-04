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Нардеп запропонувала показати Ле Пен наслідки діяльності Путині на Донбасі

Нардеп запропонувала показати Ле Пен наслідки діяльності Путині на Донбасі
В інтерв’ю телеканалу «112.Україна» народний депутат України від БПП Ірина Фриз запропонувала організувати поїздку на Донбас для лідера французької політичної партії «Національний фрони» Марін Ле Пен, щоб вона на власні очі змогла переконатися, в чому полягають наслідки політики російського президента Володимира Путіна в інших країнах, повідомляє replyua.net. Таким чином депутат прокоментувала висловлювання кандидата в президенти Франції відносно того, що Крим на законних підставах був анексований Росією. Крім того, Фриз підкреслила, що Ле Пен, незважаючи на відкрите фінансування її діяльності Кремлем, не має наразі необхідного політичного досвіду, який би допоміг її дати реальну оцінку подіям, які вже більше двох років відбуваються в Україні. Коментуючи передвиборчу програму Ле Пен, депутат від БПП заявила, що проблема міграції, яка стала основною темою виступів лідера «Національного фронту», на жаль, виникла саме через те, що Росія нанесла бомбові удари по мирних населених пунктах в Сирії.

Нагадаємо, кілька днів тому Ле Пен заявила, що анексія РФ Криму не є незаконною. У зв’язку з цим В МЗС від СБУ вже надійшов лист з пропозицією заборонити цьому політику в’їзд до України.
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