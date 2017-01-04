Политолог: в мае может произойти атака на правительство Украины

Владимир Фесенко, известный политолог, в комментарии Слову и Делу рассказал о том, какие политические перспективы ожидают Украину в новом году, сообщает replyua.net.
По его словам, до апреля парламент никак не сможет отправить в отставку правительство – из-за иммунитета, однако к концу мая может возникнуть подобная ситуация, и может произойти атака на правительство. «Риски отставки будут минимальными, если политическая ситуация в Украине останется стабильной, а также в том случае, если экономика страны продолжит восстанавливаться. Народный фронт и Блок Порошенко не заинтересованы в досрочных выборах, однако третий Майдан в нашей стране возможен, и попытки все равно будут», заявил Фесенко.
По его мнению, риски досрочных выборов в этом году буду намного ниже, чем в прошлом, и кризис был в начале прошлого года, однако к середине 2016 года ситуация полностью стабилизировалась, и новое правительство работает довольно успешно. «Проблемы могут возникнуть не внутри страны, а из-за усложнения международной линии. Приход к власти Трампа может преподнести немало сюрпризов», считает политолог.