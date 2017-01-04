Глава МИД Украины назвал условие проведения выборов на Донбассе

По мнению главы украинской дипломатии Павла Климкина, проведение выборов в оккупированных регионах Донбасса возможно только после того, как Кремль полностью выполнит подписанные в Минске договоренности, передает replyua.net. В интервью «112.Украина» министр подчеркнул, что международное сообщество должно, в конечном итоге, заставить Москву выполнить взятые на себя обязательства. По мнению Климкина, ничего сложного в этом нет: нужно просто прекратить стрельбу и дать возможность представителям миссии ОБСЕ попасть на оккупированную территорию Донбасса, а также к приграничным с Россией регионам, над которыми украинская власть пока не имеет контроля.
Также по утверждению Климкина, Российская Федерация обязана вернуть Киеву заложников и дать возможность представителям международных гуманитарных организаций начать работу.
«Отдайте, в конце концов, наших заложников, предоставьте, по крайней мере, Красному Кресту и международным гуманитарным организациям возможность повлиять на ситуацию, чтобы они могли помочь всем, кто в этом нуждается», - сделал вывод министр иностранных дел.