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Ківа роздмухав черговий сексистський скандал

Ківа роздмухав черговий сексистський скандал
Радник очільника Міністерства внутрішніх справ та колишній голова Департаменту боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа через свої заяви у черговий раз опинився у центрі сексистського скандалу, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Гордон».

Так, в інтерв’ю одному з телеканалів Ківа розповів про свої стосунки з колишньою очільницею Національної поліції Хатією Деканоїдзе. За його словами, «Хатія – хороша людина» і як до жінки він до неї ставиться цілком добре. Крім того, Ківа зазначив, що Деканоїдзе – приваблива жінка, що йому завжди імпонувало. Але саме через це він її ніколи не сприймав як керівника. Також радник міністра дав кілька коментарів з приводу Анастасії Деєвої, яка була нещодавно призначена заступником Арсена Авакова. За його словами, «у дівчини є прихований потенціал», який видно міністру, але який чомусь не помітила громадськість. Ківа наголосив, що з Деєвою він спілкується як з дівчиною – «вона не дурна для свого віку і достатньо стримана». Відтак, Ківа зізнався, що фото оголеної Деєвої справили на нього враження, адже він не очікував такого від загалом скромної людини.

Також Ківа розповів, що він – сексист. За його словами, чоловік має зберігати, охороняти і створювати умови, а жінка – у цих умовах жити.
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