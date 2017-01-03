Доник: история с Пашинским - обыкновенный вброс, но важно не это

Роман Доник на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какую роль выполняет «история с Пашинским», которую активно обсуждают все украинские СМИ, включая телевидение, а также чего стоит ждать в будущем, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, в канун нового года на депутата Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского напал мужчина, в результате чего нардеп был вынужден применить огнестрельное оружие для самозащиты. Нападавший получил огнестрельное ранения ноги, сейчас находится в больнице. По факту происшествия проводится расследование.
Волонтер заявляет: «Пока дело Пашинского не подзабудется, будут новые вбросы, набросы и холивары. Внимание народа так легко переключить. Стрельба в Княжичах уже ж никого не волнует. Так и с Пашинским будет. Полицейское государство по мнению лидеров зрадофильных мнений строит Порошенко, а чудит почему-то Арсен Аваков и его соратники по «Народному фрону».