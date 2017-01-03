Муждабаев рассказал, что будет происходить в Украине после обнародования "Плана Пинчука"

Айдер Муждабаев в статье на «blogs.pravda» пишет о том, как отдельные украинские политики и внешние политические силы будут продолжать дело, начатое Сергеем Пинчуком, - передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «Даже многие непрофессиональные политики понимают, к чему был этот «план Пинчука» в канун Нового года, и чем в ближайшем будущем для нас обернется. Самая главная цель этой статьи – не реализовать план, а сделать его тему обсуждаемой, и он ее достиг». Он продолжает: «Как только мысли о «мягкой капитуляции «устаканятся» в сознании украинцев, ее массированное обсуждение начнется по всем каналам. Все антиукраинские политики начнут обсуждать, как лучше восстановить отношения с Россией, исходя из real politik».
Муждабаев подчеркивает: «Скоро мы все станем свидетелями жарких дискуссий, появления «независимых российских интеллектуалов», которые резко захотят работать с украинскими политиками над создание «дорожной карты» - так и появится «План Б». Блогер отмечает: «Многие могут говорить, что я преувеличиваю, что все само рассосется, но где вы видели, чтобы какие-либо проблемы, связанные с Россией, сами рассасывались? Мы сами не заметим, как нам подсунут «долгожданный мир с Россией» и заставят на него согласиться».