Озвучен громкий прогноз Туки по возвращению Киевом Донбасса

По убеждению Георгия Туки, замминистра по вопросам временно находящихся под оккупацией территорий Донбасса, под полный контроль украинской власти Донецкая и Луганская области вернутся не позднее, чем во второй половине 2018 года. Как передает replyua.net, такое заявление чиновник озвучил в интервью «Новому времени». На сегодняшний день, подчеркнул Тука, Кремль готов к возвращению Донбасса исключительно на своих условиях. «Я убежден в возможности украинского государства взять инициативу и воплотить в действительность собственный сценарий, который поможет, наконец, вернуть под свой контроль ныне оккупированные территории. У меня есть большая надежда на то, что это произойдет уже в 2017 году, но не позднее 2018-го», - заявил Тука. Также чиновник акцентировал внимание на том, что для Украины очень важна дальнейшая поддержка со стороны ЕС и США.
«На оккупированных территориях Донбасса отмечаются массовые случаи мародерства,и уничтожения заводов. Можно сказать, что террористы обрекли регион на вымирание в экономическом плане. В Крыму ситуация иная – там российские власти заставляют руководителей частной формы собственности вкладывать деньги в инфраструктуру и бизнес-проекты», - сказал Тука.