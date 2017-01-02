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Озвучен громкий прогноз Туки по возвращению Киевом Донбасса

Озвучен громкий прогноз Туки по возвращению Киевом Донбасса
По убеждению Георгия Туки, замминистра по вопросам временно находящихся под оккупацией территорий Донбасса, под полный контроль украинской власти Донецкая и Луганская области вернутся не позднее, чем во второй половине 2018 года. Как передает replyua.net, такое заявление чиновник озвучил в интервью «Новому времени». На сегодняшний день, подчеркнул Тука, Кремль готов к возвращению Донбасса исключительно на своих условиях. «Я убежден в возможности украинского государства взять инициативу и воплотить в действительность собственный сценарий, который поможет, наконец, вернуть под свой контроль ныне оккупированные территории. У меня есть большая надежда на то, что это произойдет уже в 2017 году, но не позднее 2018-го», - заявил Тука. Также чиновник акцентировал внимание на том, что для Украины очень важна дальнейшая поддержка со стороны ЕС и США.

«На оккупированных территориях Донбасса отмечаются массовые случаи мародерства,и уничтожения заводов. Можно сказать, что террористы обрекли регион на вымирание в экономическом плане. В Крыму ситуация иная – там российские власти заставляют руководителей частной формы собственности вкладывать деньги в инфраструктуру и бизнес-проекты», - сказал Тука.
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